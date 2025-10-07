Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов рассказал о новых мерах, направленных на выявление и пресечение деятельности дропперов, передает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что одной из наиболее острых проблем сегодня остается использование банкоматов в схемах обналичивания денежных средств.

«Несмотря на принимаемые меры, объем соответствующих операций продолжает расти. Основная уязвимость заключается в возможности проведения анонимных операций без должной идентификации отправителя и получателя. Они часто осуществляются с использованием чужих карт, зарегистрированных на номинальных владельцев», – пояснил спикер.

По словам Кайрата Бижанова, для снижения рисков уже разработан ряд мер. В частности, при пополнении банковской карты на сумму свыше 500 тысяч тенге теперь обязательно указывать ИИН отправителя, тогда как ранее требовался лишь ИИН получателя.

«Дополнительно прорабатывается возможность подтверждения операции через мобильное приложение или SMS. Также с 1 января 2026 года банки обязаны хранить записи с видеокамер банкоматов не менее 180 дней, что позволит устанавливать участников подозрительных операций. Рассматривается возможность внедрения биометрической идентификации – распознавания лица или отпечатков пальцев», – перечислил заместитель председателя АФМ.

Отмечается, что внедрение новых требований позволит создать дополнительный барьер для проведения анонимных денежных операций и повысит прозрачность финансовых транзакций.

