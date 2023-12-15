Кто останется дома 15 декабря в Костанайской области?

Информация поступает от районных и городских отделов образования Костанайской области.

15.12.2023 года в связи с погодными условиями занятия для учащихся с 0-4 начальных классов 1 смены переводятся на дистанционный формат обучения

Температура воздуха -26 гр., Учащиеся 1 смены с 0-5 класс школ г.Костаная, 15.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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Температура воздуха — 25°С, учащиеся 1 смены с КПП по 5 класс школ Житикаринского района 15.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха — 26 гр., Учащиеся 1 смены с 1-5 класс школ г.Лисаковск, 15.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -26 гр., Учащиеся 1 смены 0-5 классов школ Алтынсаринского района 15.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -28°С, учащиеся 1 смены с 0 по 9 класс школ Карабалыкского района 15.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25-26 гр., Учащиеся 1 смены с 0-4 класс Аятская ОШ, Гришенская ОШ,Фрунзенская ОШ, Свердловская ОШ, Досовская НШ, Аршалинская ОШ, Покровская ОСШ, Архангельская ОСШ Денисовского района,

15.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Узункольский район. Занятия 1 смены приведены на ДО для 0-4кл. ( Ершовская ОШ, Киевская ОШ, Куйбышевская ОСШ, Павловская НШ, Российская НШ, Отын-агашская НШ, Укатканская НШ-25°С), для 0-7 кл. (Узункольская ОШ №1, Узункольская ОШ №2 -26°С), для 0-9классов (Троебратская ОШ, Федоровская ОШ, Пресногорьковская ОШ,Кировская ОШ, Убаганская ОШ, Белоглинская ОСШ -27°С), для 0-11классов ( Арзамасская ОШ, Соколовская ОШ, Суворовская ОШ-30°С). Остальные в штатном режиме (Бауманская ОСШ, Новопокровская ОШ -24°С).

Температура воздуха -26, -27 гр., Учащиеся 1 смены 0-9 классов школ Мендыкаринского района 15.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Температура воздуха -25 градусов Цельсия. Учащиеся 1 смены с 0-4 классов школ Аулиекольского района 15.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

Арқалық қаласы 0-4 сыныптар қашықтан оқу форматына ауыстырылды.

Температура воздуха -23-25 гр., Учащиеся 1 смены 0-4 классов школ Федоровского района 15.12.2023 г. переводятся на онлайн-формат обучения.

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