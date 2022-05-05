Кто стал победителем в проекте «Бюджет народного участия» и получит благоустройство дворов и спортплощадок

Нынешний сезон пока самый масштабный по количеству участников, в этом году костанайцы предложили 32 идеи. Самые популярные — обустройство детских и спортивных площадок, а также озеленение города. Согласно правилам, заявки, которые прошли все этапы отбора и набрали больше 10 голосов, получат финансирование из бюджета в следующем году.

Один из проектов, который набрал необходимое для одобрения количество голосов для реализации на следующий год — это установка баскетбольной площадки. Автор проекта Андрей Лупенский рассказывает, что два года назад купил себе баскетбольный мяч, а вот площадки, чтобы поиграть в баскетбол поблизости не нашел. Во дворе по улице Павлова 62, раньше была площадка для баскетбола, но она уже пришла в негодность. А желающих поиграть, по словам мужчины, не мало. Поэтому он решил реализовать свою идею через проект «Бюджет народного участия».

«В общем, примерная стоимость, то есть я смотрел, искал, подбирал. С учетом современного покрытия резинового, хороших баскетбольных стоек колец и ограждения, оно обязательно должно быть. Стоимость проекта вышла в 9 миллионов 600 тысяч. Ну эта примерная стоимость, то, что я насчитал. Возможно где-то под ключ будет дешевле. Смету будут делать профессионалы, я примерную стоимость указал»,- говорит автор проекта Андрей Лупенский.

А самое максимальное количество голосов это 205, получил проект по установке новой детской площадки в 8 микрорайоне во дворе 15 дома. Мама троих детей Светлана Пигаль рассказывает, что все сооружения, которые установлены во дворе устарели и морально, и физически, и даже могут быть опасны для детей.

«Я не хотела бы, чтобы наши дети ну подвергались какому-то риску и все таки время не стоит на месте нужно что-то менять. Кругом такие красивые дворы, хотелось бы, чтобы наш огромный многоквартирный дом, в котором 250 квартир. Наши детки, чтобы гуляли в красивых условиях»,- говорит жительница дома № 15 8 мкр Светлана Пигаль.

15-й дом в 8 микрорайоне большой, это 7 подъездов, 10 этажей, 259 квартир. По словам старшей по дому, тут много детей, но играть им негде. С 2018 года жители дома писали письма в отдел ЖКХ с просьбой установить новую площадку, но когда результат так и не получили, решили попробовать поучаствовать в проекте «Бюджет народного участия», примерную стоимость они рассчитали на 5 миллионов.

«В последние 10-15 лет мы добиваемся, чтобы у нас построили новую детскую площадку. Потому, что эти вот железные сооружения, эта площадка с 90 годов. Лет 5-7 назад наверное, все родители сложились купили вот этот деревянный домик, разукрасили его, потом нам дали за конкурс детский первое место и мы купили песочницу»-, говорит старшая по дому Сания Танатканова.

Из 32 проектов, которые предложили костанайцы, к реализации допустили 22. Их профинансируют в 2023 году. В городском акимате отмечают, что пока нынешний сезон самый масштабный. В прошлом году костанайцы предложили всего 9 идей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.