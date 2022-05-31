Куда пойти с детьми 1 июня в Костанае — план мероприятий

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1 июня в Костанае состоятся праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей в рамках Года детей.
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В мероприятиях примет участие аким области Архимед Мухамбетов.
В ходе празднования состоится награждение победителей Республиканской олимпиады школьников и областного конкурса проектов «Школа глазами детей».
Также в программе выступление хореографического ансамбля «Карнавал», показательные выступления по национальным видам спорта, восточным единоборствам, выступления воспитанников Городской школы детского творчества, военно-спортивных клубов и многое другое.
|Время
|мероприятие
|Место проведения
|1
|10.00
|Выставка детского рисунка на асфальте «Я вижу мир!».
(учащиеся 4-5 классов)
|Площадь областного акимата
|2
|Оформление полуюрт
Первая полуюрта
(изготовление музыкальных инструментов)
Вторая полуюрта
(изделия из природного материала, соломки)
Третья полуюрта
(работа с войлоком, батик и изготовление)
|Площадь областного акимата
|4
|Выступление театра «Петрушка»
|напротив здания Почты
|5
|Показательные выступления кружков ГШТТ
|напротив здания областной прокуратуры
|6
|Показательные выступления участников военно – спортивных клубов
|напротив магазина «Бакас»
|7
|Показательные выступления участников секций восточных единоборств
|напротив магазина «Юничел».
|8
|Показательные выступления по казакша курес
|напротив магазина «Юничел».
|9
|Фото – сушка
«Мой мир детства».
|от почты до Жилстройбанка
|10
|11.00
|Торжественное открытие празднование международного дня детей
В СИТИ-ЦЕНТРЕ
|Сити центр
|11
|Поздравление акима области А.Б.Мухамбетова
|Сити центр
|12
|Вручение наград учащимся — победителям республиканской олимпиады и их педагогам.
|Сити центр
|13
|Вручение премий победителей социального проекта «Школа глазами детей»
|Сити центр
|14
|Вокально-хореографическая композиция «Чудесный мой край» ансамбль танца «Карнавал», танцевальные коллективы детского творчества
|Сити центр
|16
|11.30-13.00
|Концертная программа ансамбля «Карнавал» и детской музыкальной школы
|Сити центр
|17
|13.00-14.00
|Концертная программа коллективов школы детского творчества (100 человек)
|Сити центр
|18
|14.30-16.00
|Концертная программа коллективов отдела культуры
|Сити центр
|19
|11.00 –14.00
|Вернисаж учащихся студии Вадима Быкова «Рукотворные чудеса»
|Библиотека им.Толстого
|20
|12.00-14.00
|Презентация книг А.И. Сусловой « Два Даньки, Буран и скрипка», «Хороводы природы», «Я в этом мире новенький»
|Библиотека им.Толстого
|21
|10.30-13.00
|Выставка картин учащихся ДХШ г.Костаная «Мое творчество тебе, Казахстан!» и мастер-классы педагогов художественной школы
|Центральный сквер
|22
|11.00-13.00
|Спортивные соревнования по шахматам, шашкам, асык ату, тогыз кумалаку, гиревому спорту, дартс, аркан тарту.
|Центральный сквер
|23
|11.00-13.00
|Фотосессия с героями национальных казахских сказок и персонажей любимых мультфильмов, ростовыми куклами.
|Центральный сквер
|24
|12.00-13.00
|Выступление духового оркестра ГШДТ
|На площади А.Байтурсынова
|25
|13.00-15.00
|Фестиваль уличных танцев
|На площади А.Байтурсынова
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1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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