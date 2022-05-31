Куда пойти с детьми 1 июня в Костанае — план мероприятий

1 июня в Костанае состоятся праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей в рамках Года детей.

В мероприятиях примет участие аким области Архимед Мухамбетов.

В ходе празднования состоится награждение победителей Республиканской олимпиады школьников и областного конкурса проектов «Школа глазами детей».

Также в программе выступление хореографического ансамбля «Карнавал», показательные выступления по национальным видам спорта, восточным единоборствам, выступления воспитанников Городской школы детского творчества, военно-спортивных клубов и многое другое.

Время мероприятие Место проведения 1 10.00 Выставка детского рисунка на асфальте «Я вижу мир!». (учащиеся 4-5 классов) Площадь областного акимата 2 Оформление полуюрт Первая полуюрта (изготовление музыкальных инструментов) Вторая полуюрта (изделия из природного материала, соломки) Третья полуюрта (работа с войлоком, батик и изготовление) Площадь областного акимата 4 Выступление театра «Петрушка» напротив здания Почты 5 Показательные выступления кружков ГШТТ напротив здания областной прокуратуры 6 Показательные выступления участников военно – спортивных клубов напротив магазина «Бакас» 7 Показательные выступления участников секций восточных единоборств напротив магазина «Юничел». 8 Показательные выступления по казакша курес напротив магазина «Юничел». 9 Фото – сушка «Мой мир детства». от почты до Жилстройбанка 10 11.00 Торжественное открытие празднование международного дня детей В СИТИ-ЦЕНТРЕ Сити центр 11 Поздравление акима области А.Б.Мухамбетова Сити центр 12 Вручение наград учащимся — победителям республиканской олимпиады и их педагогам. Сити центр 13 Вручение премий победителей социального проекта «Школа глазами детей» Сити центр 14 Вокально-хореографическая композиция «Чудесный мой край» ансамбль танца «Карнавал», танцевальные коллективы детского творчества Сити центр 16 11.30-13.00 Концертная программа ансамбля «Карнавал» и детской музыкальной школы Сити центр 17 13.00-14.00 Концертная программа коллективов школы детского творчества (100 человек) Сити центр 18 14.30-16.00 Концертная программа коллективов отдела культуры Сити центр 19 11.00 –14.00 Вернисаж учащихся студии Вадима Быкова «Рукотворные чудеса» Библиотека им.Толстого 20 12.00-14.00 Презентация книг А.И. Сусловой « Два Даньки, Буран и скрипка», «Хороводы природы», «Я в этом мире новенький» Библиотека им.Толстого 21 10.30-13.00 Выставка картин учащихся ДХШ г.Костаная «Мое творчество тебе, Казахстан!» и мастер-классы педагогов художественной школы Центральный сквер 22 11.00-13.00 Спортивные соревнования по шахматам, шашкам, асык ату, тогыз кумалаку, гиревому спорту, дартс, аркан тарту. Центральный сквер 23 11.00-13.00 Фотосессия с героями национальных казахских сказок и персонажей любимых мультфильмов, ростовыми куклами. Центральный сквер 24 12.00-13.00 Выступление духового оркестра ГШДТ На площади А.Байтурсынова 25 13.00-15.00 Фестиваль уличных танцев На площади А.Байтурсынова

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