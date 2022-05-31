USD 427.39
EUR 460.04
RUB 6.81
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Куда пойти с детьми 1 июня в Костанае — план…

Куда пойти с детьми 1 июня в Костанае — план мероприятий

cgon.rospotrebnadzor.ru

Vinkmag ad

1 июня в Костанае состоятся праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей в рамках Года детей.

В мероприятиях примет участие аким области Архимед Мухамбетов.

В ходе празднования состоится награждение победителей Республиканской олимпиады школьников и областного конкурса проектов «Школа глазами детей».
Также в программе выступление хореографического ансамбля «Карнавал», показательные выступления по национальным видам спорта, восточным единоборствам, выступления воспитанников Городской школы детского творчества, военно-спортивных клубов и многое другое. 

  Время мероприятие Место проведения
1 10.00 Выставка детского рисунка  на асфальте «Я вижу мир!».

(учащиеся 4-5 классов)

 Площадь областного акимата
2 Оформление  полуюрт

 

Первая полуюрта

(изготовление музыкальных инструментов)

Вторая полуюрта

(изделия из природного материала, соломки)

Третья полуюрта

(работа с войлоком, батик и изготовление)

 Площадь областного акимата
4 Выступление театра «Петрушка» напротив здания Почты
5 Показательные выступления кружков ГШТТ напротив здания областной прокуратуры
6 Показательные выступления участников военно – спортивных  клубов напротив магазина «Бакас»
7 Показательные выступления участников секций восточных единоборств напротив магазина «Юничел».
8 Показательные выступления по казакша курес

 

 напротив магазина «Юничел».
9 Фото – сушка

«Мой мир детства».

 

 

 от почты до Жилстройбанка
10 11.00 Торжественное открытие празднование международного дня детей

В СИТИ-ЦЕНТРЕ

 Сити центр
11 Поздравление акима области А.Б.Мухамбетова Сити центр
12 Вручение наград учащимся — победителям республиканской олимпиады и их педагогам. Сити центр
13 Вручение премий победителей социального проекта «Школа глазами детей» Сити центр
14 Вокально-хореографическая композиция «Чудесный мой край» ансамбль танца «Карнавал», танцевальные коллективы детского творчества Сити центр
16 11.30-13.00 Концертная программа ансамбля «Карнавал» и детской музыкальной школы Сити центр
17 13.00-14.00 Концертная программа коллективов школы детского творчества (100 человек) Сити центр
18  14.30-16.00 Концертная программа коллективов отдела культуры Сити центр
19 11.00 –14.00 Вернисаж учащихся студии Вадима Быкова «Рукотворные чудеса» Библиотека им.Толстого
20 12.00-14.00 Презентация книг А.И. Сусловой « Два Даньки, Буран и скрипка», «Хороводы природы», «Я в этом мире новенький» Библиотека им.Толстого
21 10.30-13.00 Выставка картин учащихся ДХШ г.Костаная «Мое творчество тебе, Казахстан!» и мастер-классы педагогов художественной школы Центральный сквер
22 11.00-13.00 Спортивные соревнования по шахматам, шашкам, асык ату, тогыз кумалаку, гиревому спорту, дартс, аркан тарту. Центральный сквер
23 11.00-13.00 Фотосессия с  героями  национальных казахских сказок и персонажей  любимых мультфильмов, ростовыми куклами. Центральный сквер
24 12.00-13.00 Выступление духового оркестра ГШДТ На площади А.Байтурсынова
25 13.00-15.00 Фестиваль уличных танцев На площади А.Байтурсынова

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

«Шесть месяцев уже истекают». Ожидается ли резкий рост цен на бензин в Казахстане
Следующая новость

Что делать, если ребенок боится стоматологов