Курс доллара к тенге в 2022 году спрогнозировали эксперты

Казахстанские экономисты рассказали Tengrinews.kz, каким может быть курс доллара к тенге в 2022 году, а также какие факторы будут влиять на ослабление или укрепление национальной валюты.

Напомним, министр национальной экономики Асет Иргалиев сообщил, что правительство планирует бюджет исходя из того, что курс доллара в 2022 году будет находиться на уровне 425 тенге, а средняя стоимость нефти составит 60 долларов за баррель.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Чеботарев пояснил, что это нельзя считать прогнозным курсом. По его словам, это просто расчетный показатель, а реальный курс может быть как выше, так и ниже этого показателя.

В макроэкономическом обзоре эксперты AERC прогнозируют, что в 2022 году курс доллара в Казахстане сложится на уровне 430,4 тенге при цене на нефть марки Brent в 66 долларов за баррель. Также аналитики ожидают в 2022 году снижения среднегодовой потребительской инфляции в стране до 6,5 процента за счет воздействия принимаемых сейчас мер по ее обузданию. Тем не менее даже в 2022 году инфляция прогнозируется все еще чуть выше верхнего предела таргетного коридора Нацбанка в 4-6 процентов.

Чеботарев согласился с прогнозом AERC.

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Он объяснил, что на курс тенге влияют четыре фактора:

цена нефти, которая растет;

курс рубля, так как Россия — главный торговый партнер страны;

курс доллара, так как доллар тоже подвержен инфляции и у него есть своя покупательная способность, индекс доллара;

внутренняя макроэкономическая ситуация Казахстана.

«Сегодня мы имеем действительно высокую цену на нефть. Полтора года назад, когда нефть начала подниматься со дна, тенге вырастал до 398 тенге за доллар. Но, к сожалению, Россия включила у себя так называемую политику слабого рубля. Мы тоже придерживались ее раньше, до кризиса. Россия — нефтеэкспортер. Они получают с экспорта нефти доллары. Если рубль слабый, дефицит бюджета меньше, поскольку, продавая нефть, они получают больше денег в рублях и тратят в рублях. Такая политика имеет право на существование, но она ставит под удар импортеров и потребителей», — объяснил Чеботарев.

Чтобы понять, почему Россия прибегла к этой политике, стоит знать основные макроэкономические цифры страны на начало кризиса. По словам аналитика, в марте, если бы не коронакризис, инфляция была бы чуть выше двух процентов.

«Даже к июню 2020 года они могли себе позволить поддержать экспортеров в ущерб импортерам. Сейчас они отчасти расплачиваются за это решение, поскольку у них инфляция вчера преодолела 8 процентов. Сравните, у нас на начало кризиса инфляция была чуть менее шести процентов, а сейчас почти девять. А у них на начало кризиса было два, а сейчас восемь. Поэтому они продолжают пока поддерживать эту политику», — рассказал Чеботарев.

Казахстанская экономика, по его словам, заставляет страну еще больше зависеть от России, за период пандемии импорт товаров из России очень вырос, как следствие, выросла и зависимость тенге от рубля.

«Наша валюта стала еще более слабой, потому что мы еще меньше экспортируем и больше импортируем. Отчасти поэтому у нас и растет инфляция, потому что мы вместе с российскими товарами импортируем их инфляцию, их слабость курса и все остальное», — отметил аналитик.

Что касается третьего фактора — индекса доллара, он пока держится на отметке 94 пункта, это тоже достаточно много, на начало кризиса он доходил до 89 пунктов. Доллар дорожает, и это, по словам Чеботарева, понятная ситуация: в мире неспокойно, доллар и золото остаются самым лучшим защитным активом. Если рынки будут падать, все будет плохо, доллар будет, несомненно, расти.

А прогнозы по нефти оптимистичные, отметил аналитик.

«Прямо сейчас нефть подросла, и тенге тоже подрос. Прогнозы по нефти — до 100 долларов за баррель до конца этого года, до 120 долларов — до середины следующего года. Даже если Россия не откажется от своей политики слабого рубля, мы все равно будем видеть укрепление. Если она откажется, мы можем легко укрепиться до позиций до начала кризиса. Если мы будем диверсифицировать свою экономику, отказываясь от импорта, наращивая экспорт, это только поддержит нашу валюту», — сказал Андрей Чеботарев.

В 2022 году AERC ожидает, что на фоне подавления кризисных проявлений вследствие COVID-19 в мире и в Казахстане реальный экспорт страны вырастет на 3,7 процента по сравнению с 2021 годом. Однако импорт тоже вырастет — на 3,7 процента за год, по прогнозам экспертов.

На вопрос о том, какова вероятность, что при укреплении курса тенге Национальный банк начнет выкупать доллары в резерв, сглаживая колебания курса, Чеботарев отметил, что это возможно, но маловероятно.

«Мы можем укрепляться до 400 тенге за доллар в 2022 году. Это уже было, и тогда Нацбанк так не делал. Да, есть вероятность, что Нацбанк включит так называемый «пылесос» и будет закупать валюту. Такое уже было раньше, более двух лет назад. Но с тех пор Нацбанк, я надеюсь, изменился, стал более открытым и прозрачным. Будет очень обидно, если он так сделает, я надеюсь, что здравый смысл останется и свободно определяющийся на бирже курс останется в приоритете. Тенге должен быть свободным, и любая его фиксация в плюс или минус — это не очень хорошо», — заявил эксперт.

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