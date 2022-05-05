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Курс доллара резко упал к тенге на бирже

tengrinews.kz

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По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже 5 мая курс доллара составил 427,8 тенге.

За сутки доллар подешевел на 9,07 тенге, за месяц инвалюта потеряла в стоимости 35,42 тенге.

В обменных пунктах Казахстана доллары покупают по 430–432 тенге, продают по 436–439 тенге.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE составляет 110,3 доллара за баррель.

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