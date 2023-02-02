Квартиру получил полицейский, спасший упавшую женщину с 5 этажа в Костанайской области

Патрульный полицейский Алмат Амирхан получил ключи от служебного жилья, которые ему вручил акима города Аркалыка Амирхан Асанов.

До этого полицейский жил на квартире с родными.

Напомним, что происшествие случилось 7 января, с балкона сорвалась девушка, которая успела зацепиться за перила. Сообщение об этом поступило в Центр оперативного управления города от прохожих в 5:30 утра. На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции Алмат Амирхан и Руслан Капсаматов, которые оценив ситуацию, предприняли все меры для спасения девушки.

«Сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок в регионе и в каждодневной работе сталкиваются с непростыми ситуациями. От профессиональных действий стражей порядка порой зависит главное – жизнь человека. За этот мужественный поступок принято решение обеспечить Алмата Амирхана служебным жильем», — отметил аким города Аркалыка.

Патрульный полицейский отметил, что это значимое событие для него.

«Теперь можно подумать и о создании семьи», — отметил страж порядка.

А пока же старший лейтенант проходит лечение. При спасении женщины он получил травму ноги.

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