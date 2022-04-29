Лазейку при оформлении нескольких кредитов уберут в Казахстане

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Мажилис во втором чтении одобрил законопроект, который исключит возможность для казахстанцев получать кредиты выше долговой нагрузки одновременно в нескольких банках. Подробнее о норме рассказала депутат Дания Еспаева, передает Tengrinews.kz.
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Депутат подчеркнула, что на сегодняшний день в Казахстане распространены мошенничества в сфере получения кредитов.
«Возникает это, когда каждая финансовая организация, будь то банки или микрокредитные организации, информацию о выданных кредитах передает в единое кредитное бюро в течение 15 дней. Согласно нашим поправкам данные изменения будут фиксироваться в течение одного дня. Граждане, которые раньше умудрялись в течение одного-нескольких дней получить в пяти-шести банках кредиты одновременно, теперь это у них уже не получится. Потому что Первым кредитным бюро будет уже зафиксировано, что в одном банке получил кредит, будет подсчитана долговая нагрузка гражданина (и в случае ее превышения отказано в выдаче кредита. — Прим.). Это будет искоренять еще интернет-мошенничество», — рассказала Дания Еспаева в кулуарах Мажилиса.
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