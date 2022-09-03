Лесной пожар. Трассу в Аулиекольском районе открыли

Пресс-служба «Казавтожол» распространил информацию о ситуации на трассе в связи с крупным пожаром в Аулиекольском районе.

По данным пресс-службы «Казавтожол», в свзи с улучшением видимости принято решение трассу «Костанай-Аулиеколль-Сурган» с 8 по 108 километр — участок город Тобыл-п.Аулиеколь, для автотраноспорта открыть с 21:15.

Напомним, в связи с крупным пожаром в Аулиекольском районе было ограничено двиежение автотранспорта.

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