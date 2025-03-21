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Ликвидацию последствий переливов проводят на дороге в селе Костанайской области

— Сегодня, 10:44
Изображение для новости: Ликвидацию последствий переливов проводят на дороге в селе Костанайской области

Кадр из видео

О проводимых восстановительных работах сообщает оперативный штаб Костанайской области. 

Предоставлено видео с места разрушенной дороги в селе Новопавловка Карасуского района.

«Время 8.30. Подъезд к селу Новопавловка. Продолжаются восстановительные работы. Отсыпано уже практически 75%. Подвоз инертного материала обеспечен. Техника работает», — говорит голос за кадром.

Напомним, в нескольких местах произошли переливы и размытия дорог в Костанайской области.



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