Самым пожилым банкротом в Казахстане признана 82-летняя жительница Шымкента, передает LS. Зампредседателя Комитета госдоходов Минфина Сеилжан Ахметов рассказал,...
О проводимых восстановительных работах сообщает оперативный штаб Костанайской области.
Предоставлено видео с места разрушенной дороги в селе Новопавловка Карасуского района.
«Время 8.30. Подъезд к селу Новопавловка. Продолжаются восстановительные работы. Отсыпано уже практически 75%. Подвоз инертного материала обеспечен. Техника работает», — говорит голос за кадром.
Напомним, в нескольких местах произошли переливы и размытия дорог в Костанайской области.
В Казахстане продолжается рост числа граждан, обращающихся за процедурой банкротства. Об этом сообщили на пресс-конференции...
Под удар могут попасть и добросовестные предприниматели. С 19 января 2025 года в Казахстане вступили...
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