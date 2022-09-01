Линейки не для всех и пятидневка: что изменится в школах в этом учебном году

Как будут учиться школьники в новом учебном году? Министерство просвещения подготовило множество сюрпризов, передает informburo.kz

В этом году формат проведения торжественной линейки 1 сентября, а также состав участников определяются школами самостоятельно. В большинстве государственных школ на линейку пригласили учеников 1-х и 11-х классов.

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«Не допускается привлечение к проведению мероприятий аниматоров, праздничных агентств, артистов, организации столов, украшения здания и территории школы шарами», – сообщила пресс-служба Министерства просвещения. Первого сентября во всех школах страны пройдёт единый классный час «Стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм».

В школах предмет «Самопознание» перестал быть обязательным. Теперь он будет предметом по выбору. «С сентября планируется сделать «Самопознание» предметом по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1-го по 11-й класс, как было раньше», – сообщили ранее в профильном министерстве.

Дисциплину «Самопознание» ввели в казахстанскую школьную программу по инициативе Сары Назарбаевой в 2001 году сначала как пилотный проект, а с 2011 года предмет был обязательным во всех школах.

К слову, с января 2022 года для первоклассников первые ввели предмет «Цифровая грамотность». Кроме того, в первых классах художественный труд разделён теперь на два предмета «Трудовое обучение» и «Изобразительное искусство».

Ранее заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов сообщил, что с этого года со школьниками начнут работать педагоги-профориентаторы, которые будут помогать ученикам седьмых классов и старше с выбором будущей профессии.

Также с этого учебного года не будет деления классов на мальчиков и девочек на уроках физкультуры.

В Министерстве просвещения отметили, что текущая модернизация образования проводится для того, чтобы снизить учебную нагрузку на учеников, усилить изучение естественно-математических наук, а также для ранней социализации и профессиональной ориентации обучающихся.

Первые классы в школах с казахским языком обучения будут изучать только государственный, казахский, язык. Изучение русского языка в казахских школах начнётся со второго класса, а английского – с третьего.

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов заявил, что «первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно – это неэффективно», и акцент сделал на том, чтобы ребёнок «сначала научился читать и писать на своём родном языке». Что касается школ с русским языком обучения, то там в первом классе будут изучать русский и казахский, а английский язык также с третьего класса.

Учащиеся начальных классов (с 1 по 4 классы) государственных школ Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, а также первоклассники из Акмолинской и Мангистауской областей вне зависимости от социального статуса будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Так как по распоряжению Министерства просвещения учебный 2022/2023 год продлили на две недели и теперь он завершается 31 мая 2023 года, большинство школ Нур-Султана, Алматы и СКО перейдут на пятидневное обучение.

Требования к школьной форме в новом учебном году остаются прежними. Школьники могут приходить в школу в той форме, которую приобрели ранее. В некоторых регионах управления образования по согласованию с родительской общественностью и попечительскими советами решили ввести единый цвет для школьной формы.

К примеру, в Нур-Султане и Алматы ввели единую для всех учащихся тёмно-синюю форму.

При этом в управлениях образования городов сообщили, что руководство школ не имеет права навязывать родителям конкретных производителей школьной формы. Родители свободны в выборе любого поставщика одежды. Главное, чтобы форма соответствовала единому стандарту.

С этого года внесены изменения в механизм оказания помощи для социально уязвимых семей. Теперь акиматы не будут сами закупать форму и товары как раньше, деньги направляются напрямую родителям, чтобы они могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь, канцтовары и другие школьные принадлежности.