Лишат прав водителей, нарушивших правила во время досмотра полицейских в Костанайском районе

Четырех автолюбителей лишат водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.

В минувшую субботу в Костанайском районе был совершен разбой. Несмотря на объявленный специальный план, когда полицейскими проверялся автотранспорт, водители нескольких авто выехали на полосу встречного движения.

К примеру, 44-летний водитель Toyota Land Cruiser, следуя по мосту по ул. Тәуелсіздік, не дождавшись своей очереди, выехал на встречную полосу. За это его лишат прав на полгода.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.