Лишат прав водителей, нарушивших правила во время досмотра полицейских в Костанайском районе

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Четырех автолюбителей лишат водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области.
В минувшую субботу в Костанайском районе был совершен разбой. Несмотря на объявленный специальный план, когда полицейскими проверялся автотранспорт, водители нескольких авто выехали на полосу встречного движения.
К примеру, 44-летний водитель Toyota Land Cruiser, следуя по мосту по ул. Тәуелсіздік, не дождавшись своей очереди, выехал на встречную полосу. За это его лишат прав на полгода.
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