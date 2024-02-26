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Лишат прав водителей, нарушивших правила во время досмотра полицейских в Костанайском районе

Кадр из видео

Четырех автолюбителей лишат водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ДП Костанайской области. 

В минувшую субботу в Костанайском районе был совершен разбой. Несмотря на объявленный специальный план, когда полицейскими проверялся автотранспорт, водители нескольких авто выехали на полосу встречного движения.

К примеру, 44-летний водитель Toyota Land Cruiser, следуя по мосту по ул. Тәуелсіздік, не дождавшись своей очереди, выехал на встречную полосу. За это его лишат прав на полгода.

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