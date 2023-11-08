Лишенные водительских прав продолжают управлять автомобилями и совершать новые правонарушения — облпрокуратура

Анализ показал, что несмотря на ужесточение наказания за вождение в нетрезвом виде (ст.608 КоАП) ситуация кардинально не меняется, ежегодно выявляются более 1,5 тыс. лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области.

Отдельные лица, лишенные прав управления, продолжают управлять собственными автомобилями и даже совершать новые правонарушения.

Указанное подтверждается данными систем «Автоураган», «Ekin Patrol» и т.п., которыми установлено около 400 лиц, регулярно попадающих под объективы дорожных камер.

К примеру, судом гражданин «Д» привлечён к ответственности по ч.1 ст.608 КоАП и лишен права управления транспортными средствами сроком на 7 лет. Однако, за истекший период автоматизированными системами принадлежащий ему автомобиль зафиксирован 186 раз в течение года (по городу Костанай).

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Также выявлены лица, лишенные прав, которых неоднократно штрафуют посредством камер за превышение скорости. Оплачивая штрафы, они и дальше продолжают управлять своими автомобилями.

По этим нарушениям прокуратурой Костанайской области в Департамент полиции внесен акт надзора, в рамках исполнения которого органами дорожной полиции совместно с сотрудниками прокуратуры проводятся соответствующие совместные профилактические мероприятия.

Для повышения эффективности выявления лиц, лишенных прав на управление транспортными средствами, по инициативе прокуратуры во все базы полиции загружены списки таких нарушителей.

Теперь, при попадании в поле видимости камер «Автоураган» либо передвижных комплексов «Ekin Patrol» сведения об автомобиле «лишенника» посредством мобильных планшетов незамедлительно передаются ближайшему патрулю для установления владельца и рассмотрении вопроса об его административной ответственности.

На данный момент с помощью уличных камер и автоматизированных систем выявлено и привлечено к административной ответственности 14 жителя областного центра (санкция статьи предусматривает штраф 50 МРП либо арест сроком на 10 суток).

В этой связи прокуратура области призывает граждан неукоснительно соблюдать нормы ПДД в особенности исключить факты вождения в нетрезвом виде и управления автомобилем без водительских удостоверений либо будучи лишенными права на управление транспортными средствами.

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