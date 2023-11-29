Лишённую прав женщину-водителя наказал суд в Костанае

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Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданки Л. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 612 Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
22 ноября 2023 года гражданка Л., являющаяся лицом, лишенным права управления транспортными средствами, управляла автомобилем марки «LADA 21901 110-41» по улице Баймагамбетова — Баумана.
Постановлением суда гражданка Л. признана виновной в совершении административного правонарушения, с наложением административного взыскания в виде административного штрафа в размере 50 МРП или 172 500 тенге.
Постановление суда в законную силу не вступило.