Лишённую прав женщину-водителя наказал суд в Костанае

Специализированным судом по административным правонарушениям города Костаная рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении гражданки Л. в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 612 Кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

22 ноября 2023 года гражданка Л., являющаяся лицом, лишенным права управления транспортными средствами, управляла автомобилем марки «LADA 21901 110-41» по улице Баймагамбетова — Баумана.

Постановлением суда гражданка Л. признана виновной в совершении административного правонарушения, с наложением административного взыскания в виде административного штрафа в размере 50 МРП или 172 500 тенге.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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