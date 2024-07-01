Ливнёвки не справились. После дождей в Костанае затопило улицы

В прошлом году в Костанае по проспекту Назарбаева приступили к реконструкции ливневой канализации. Эти работы должны спасти проезжую часть под Гагаринским путепроводом от подтопления. Многострадальный участок плывет после дождей и во время таяния снега. Машины погружаются в воду, глохнут, ломаются и теряются номера. Запасной вариант — мост ПЧСТР, который тоже постоянно подтапливает.

В прошлом году здесь в районе моста ПЧСТР «Костанай-су» провел работы по устройству ливневой канализации. Однако, сейчас можно сказать, что она со своей работой не справилась. После дождей здесь стоит огромная лужа. Из-за того, что ливнёвка не работает, сюда приехали ассенизаторские машины, которые откачивают воду.



Под мостом ходят водители в поисках своих госномеров. На совещании в городском акимате глава города Марат Жундубаев рассказал, что в районе Гагаринского путепровода работы по реконструкции ливнёвки еще не завершились. Поэтому пока вода там еще стоит. Но, до конца июля там должны все завершить. По словам акима, в том, что улицы были в воде, вина подрядных организаций. По его словам, ливнёвки были забиты мусором.

«Наши подрядчики не сработали на микрорайоне «Береке», затопили «Береке». Там всего лишь нужно было подключить КНС, чтобы пришел человек, включил тумблер, кнопку и вода ушла. Пока нашли его, неужели сразу было непонятно, что нужно туда выезжать. Это касается подрядчиков, и компании, которая смотрит за этим районом. Точно также произошел потоп и на Смарт-центре», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Марат Жундубаев сделал серьезное замечание руководству подрядных организаций. И поручил им орагнизовывать дежурные бригады на случай проливных дождей. Чтобы были люди, которые будут следить за порядком, и при необходимости экстренно очищать ливневки от мусора.

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