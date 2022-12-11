Лёд с потолка до пола. Ситуацию с домами в микрорайоне «Кунай» комментирует акимат

Пресс-служба акима Костаная распространила сообщение.

Касательно публикации сообщаем следующее, строительство домов № 2, 3, где произошел порыв, в 21 квартале микрорайона «Кунай» осуществлялось подрядной организацией ТОО «Марал Курылыс». В октябре договор с данной организацией расторгнут из-за неисполнения договорных обязательств. Оганизация признана недобросовестным участником государственных закупок.

На период определения новой подрядной организацией для завершения строительства, согласно заключенному договору, сохранность домов обеспечивается охранной фирмой «Нур Сакшы». При осмотре домов выявлено, что отопление запущено только в подвальной части. Протекание воды произошло из крана «Маевского» в системе отопления.

Отделом строительства города приняты меры по устранению, работы по которым будут полностью завершены 13 декабря. Начата претензионная работа в отношении охранной организации, не сообщившей о данном происшествии.

В настоящее время объявлены государственные закупки на завершение работ по строительству данных домов, после определения подрядной организации все дефекты до заселения жильцов будут устранены.

Подчеркиваем, что дом не сдан и не принят в эксплуатацию. Жильцов в доме нет.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.