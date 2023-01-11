Любое транспортное средство, ввезённое в РК, должно быть застраховано — АРРФР

В Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка пояснили норму закона о страховании иностранных автомобилей.

Информацию о том, что водители авто с иностранными номерами не смогут застраховаться с 12 января, в агентстве назвали неправильной.

«Законом РК от 30 декабря 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации отдельных поручений главы государства» внесены изменения в определение транспортных средств, находящихся в международном движении на территории Республики Казахстан». Согласно пункту 5-2 статьи 10 Закона «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» не допускается заключение договора обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в международном движении на территории РК, за исключением транспортных средств, зарегистрированных (подлежащих государственной регистрации) в территориальных подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения», – сообщили в агентстве, передает informburo.kz

При этом в АРРФР отметили, что транспортные средства, ввезённые казахстанцами после вступления в силу закона, подлежат государственной регистрации.

«Они страхуются как «подлежащие государственной регистрации транспортные средства» в срок не позднее 10 рабочих дней с момента государственной регистрации транспортного средства в территориальных подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения. Договоры страхования, заключённые до вступления в силу закона, продолжат действовать в течение срока, установленного договором страхования», – сообщили в пресс-службе агентства.

Там отметили, что дальнейшие пояснения по вопросам госрегистрации и пребывания транспортного средства на территории Казахстана относятся к компетенции МВД и Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

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