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Лютый мороз. Информация для школьников первой смены школ Костаная

фото alau.kz

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Информацию распространил отдел образования Костаная. 

В связи с понижением температуры до — 33 градусов, с целью недопущения обморожения учащихся школ Костаная, 22 февраля учащиеся с 0-11 классы 1 смены переводятся на дистанционный формат обучения.

Завтра в Костанае прогнозируют сильные морозы. 

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