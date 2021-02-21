Лютый мороз. Информация для школьников первой смены школ Костаная

Информацию распространил отдел образования Костаная.

В связи с понижением температуры до — 33 градусов, с целью недопущения обморожения учащихся школ Костаная, 22 февраля учащиеся с 0-11 классы 1 смены переводятся на дистанционный формат обучения.

Завтра в Костанае прогнозируют сильные морозы.

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