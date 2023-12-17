Лоб в лоб. Двое человек погибли в ДТП в Костанайской области

17 декабря около 20 часов 20 минут на автодороге “Костанай-Сарыколь” в 10 километрах от г . Тобыл 61- летний водитель автомобиля Nissan при совершении маневра, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta. Об этом сообщает пресс-служба ДП региона.

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В результате ДТП, пассажир Nissan и пассажир Lada Granta скончались на месте. Сами водители доставлены с различными травмами в больницу.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч. 4 ст .345 УК РК “Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц”.

На месте происшествия проводятся все необходимые следственные действия.

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