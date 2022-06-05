Магнитная буря 5 июня: резкий шквал геоударов от Солнца

Сегодня, 5 июня 2022 года, резкие и неожиданные геомагнитные удары нарушат спокойствие магнитосферы и могут неблагоприятно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

По прогнозам, сделанным ранее, предполагалось, до вечера 9 июня никаких геомагнитных возмущений не будет, однако Солнце в очередной раз решило нарушить тишину.

Сегодня на протяжении дня ожидаются неравномерные геомагнитные возмущения на уровне 3-4 баллов. С полуночи до 6:00 утра возмущения держатся на уровне 3 баллов. Затем наступит недолгий спокойный период до 15:00. С этого времени и до 18:00 штормить будет с 3 баллами колебаний, затем произойдет их усиление до 4 баллов. С 18:00 до полуночи следующего дня они никуда не исчезнут и могут перейти на следующий день.

Вероятность ухудшения прогноза составляет 15%. Однако индекс вспышечной активности остаётся по-прежнему в зеленой зоне, то есть мощных и частых вспышек пока можно не опасаться. Усиление солнечного ветра, вероятно, временное и не принесет многодневного геомагнитного шторма.

Сегодня воскресенье, поэтому вы можете позволить себе отдохнуть от работы и нервных перегрузок. Отдыхайте чаще, помня о том, что магнитная буря с 9 по 18 июня еще впереди. Ее неоднородность принесет неприятностей больше, нежели мощность геоударов — они будут умеренными, но их длительность и переменчивость могут значительно подпортить самочувствие.

Правильно и легко питайтесь, перекусывайте небольшими порциями, откажитесь от фастфуда и полуфабрикатов. Также рекомендуется отказаться от кофе и крепкого чая, тоников и энергетиков. Уменьшите количество соли в продуктах. Пейте достаточное количество воды.

Не нагружайте себя высокими физическими нагрузками, оберегайте себя от стрессов и конфликтов. Следите за показателями — давлением и пульсом. Нормализуйте ваш режим дня и ложитесь спать всегда в одно и то же время.

vesiskitim.ru

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