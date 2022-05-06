Магнитные бури начинаются сегодня

Согласно предварительному прогнозу в мае ожидается 13 неблагоприятных дней с умеренными возмущениями геомагнитного поля на уровне 3-4 баллов.

С 3-балльными колебаниями ожидаются дни 6 мая, 9 мая, 13-16 мая, 20-21 мая, 26-27 мая.

Колебания на уровне 4 баллов ожидаются 7 и 8 мая.

В 2022 году солнце вошло в свою активную фазу и следует учитывать тот факт, что прогноз может измениться совершенно в любой день.

Тем более что учёные предупредили нас о том, что количество скоплений темных пятен на поверхности солнца выросло с 2 до 7. Уже за последнюю неделю на поверхности солнца произошли 2 мощных взрыва — вспышки класса x, которые могли бы привести к мощным магнитным бурям такой интенсивности, какой за последние пять лет было всего несколько случаев.

Однако жителей Земли от таких мощных магнитных бурь спасло то, что мощные выбросы солнечной энергии произошли в той области солнца, которое не обращена к нашей планете. Новые скопления темных пятен на солнце расположены сейчас тоже в той области солнца, которая пока не вредит Земле. Однако солнце поворачивается к нам по направлению слева направо, а значит в ближайшие две недели эти области тёмных пятен повернутся по направлению к нашей планете. Отсюда можно сделать вывод, что примерно через 2 недели, то есть во второй половине мая, можно ожидать более сильных магнитных бурь, чем предсказано прогнозами.

Кто же подвержен метеозависимости больше всего?

Люди, страдающие хроническими заболеваниями (ревматизм, бронхиальная астма, сахарный диабет). Особая группа — люди с болезнями сердца и сосудов. К сожалению, именно во время резких изменений погоды случается больше всего инфарктов и гипертонических кризов.

Старики и дети.

Люди с заболеваниями нервной системы, с «подвижной психикой».

Врачи давно изучают связь между магнитными бурями и состоянием человека. Но не стоит обобщать выводы, так как все люди индивидуальны.

Погода влияет на самочувствие, но имеются и определенные нюансы:

На здоровых людей магнитные бури тоже влияют. Организм может противостоять отрицательному воздействию внешних факторов, поэтому иногда появляются небольшие и неинтенсивные симптомы.

Метеопатия воздействует на сердечно-сосудистую систему. Особенно негативно она влияет на людей, у которых наблюдаются проблемы с давлением, сердцем, пульсом. Многие проявления возникают именно по причине магнитных бурь.

Метеоневроз считается сильной зависимостью. Все опасные дни люди ощущают довольно ярко. У пациентов, имеющих проблемы со здоровьем, усиливается сердцебиение, появляются перепады давления. Также могут наблюдаться агрессия и депрессия, обмороки. Нередко возникают головокружения, мигрени, цефалгия.

Если не обращать внимания на симптомы на ранней стадии, у человека может появиться метеоневроз.

При наличии хронических недугов, вредных привычек сначала могут наблюдаться незначительные симптомы, а затем все равно возникает ярко выраженная зависимость. Со временем практически незаметное недомогание способно перейти в болезненные проявления.

Если вы страдаете от метеозависимости, вам следует перевести себя на другой режим жизни. Поскольку бури стали практически постоянными, то нет смысла говорить о том, что к бурям нужно как-то готовиться. В сложившихся условиях к ним всегда нужно быть готовыми.

Это значит, что нужно придерживаться принципов правильного питания, соблюдать один и тот же режим дня, постоянно ложиться спать в одно и то же время, при этом выделять на сон не менее 7 часов.

Если есть вредные привычки — от них нужно отказываться. Также исключить из своего рациона кофе, алкоголь, энергетики и тонизирующие напитки. Пить больше простой воды.

Чаще ходите на пешие прогулки. Желательно гулять подальше от дорог, промышленных предприятий например, выбирайте парк или рощи, если они есть поблизости к вашему дому.

Будет просто замечательно, если вы регулярно начнете посещать бассейн. Плавание и прохладная вода великолепно поддержать ваше сердце и сосуды.

Не забывайте о рекомендациях вашего лечащего врача. Регулярно принимайте назначенные вам препараты. Ведите дневник давления и пульса.

Сохраняйте позитивность мышления и меньше нервничайте.

9111.ru

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.