Магнитные бури в июне: ожидается целая серия сильных геоударов

В последнее время метеозависимые люди уже привыкли к тому, что магнитные бури или магнитосферные возмущения сопровождают их регулярно. Меняется продолжительность и интенсивность геомагнитных ударов, однако длительных спокойных периодов на протяжении последнего времени уже давно не было.

Очень напряженными в 2022 году стали февраль, март и апрель. В это время фиксировались по-настоящему мощные магнитные бури, по силе интенсивности доходящие до 7 баллов из 9 возможных.

5-балльных возмущений в магнитосфере также регистрировалась очень много. Некоторые солнечные вспышки происходили так часто, что их последствия на Земле буквально сливались в многодневные космические штормы, которые длились до 10 дней.

Май заканчивается для метеозависимых также неблагоприятно, однако предварительные прогнозы на июнь 2022 года тяжелой обещают только вторую декаду месяца. Прогнозы предполагают, что начало первого летнего месяца пройдёт относительно спокойно для метеозависимых людей.

До вечера 9 июня расписание магнитных бурь показывает спокойный геомагнитный фон на уровне колебаний в 2 балла. Геомагнитная обстановка начнёт ухудшаться в 21:00 по московскому времени 9 июня. Эта длительная магнитная буря продлится целых 9 дней — до 18 июня. Магнитная буря будет носить характер 3 и 4-балльных колебаний, которые будут чередоваться по суткам. Вероятно ухудшение геомагнитной обстановки, но пока достоверно нельзя сказать — будет ли усиление геомагнитных ударов.

Перерывом на спокойный геомагнитный фон станет всего один день — 19 июня. После которого начнется вторая волна геомагнитных колебаний на уровне 3 баллов. Она пройдет в период с 20 июня и закончится только к вечеру 23 июня.

На остаток месяца геомагнитных бурь больше не предвидится. Однако даже при таком положении дел прогнозы не являются 100% достоверными, поскольку непредсказуемость поведения Солнца в его активной фазе уже точно показала себя.

Магнитные бури могут обрушиться внезапно, поэтому рекомендуется почаще заглядывать в суточные прогнозы , чтобы быть готовыми к неожиданным ухудшениям своего самочувствия.

Метеозависимые люди в дни сильных геомагнитных возмущений могут облегчить своё состояние, если будут придерживаться правил ведения здорового образа жизни. Рекомендуется в такие дни отказаться от тяжёлой пищи, от кофе и алкоголя, от крепкого чёрного чая. Уменьшите количество соли в еде, перекусывайте чаще, но меньшими порциями. Чаще отдыхайте, не перегружайте себя сильными физическими нагрузками, а также оберегайте себя от стрессовых ситуаций, передает vesiskitim.ru.

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