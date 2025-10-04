Ущерб больше чем в миллиард тенге нанесли 17 майнинговых ферм, выявленных в Казахстане меньше чем за два года. Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу, которое, по словам его сотрудников, проводит системную работу по противодействию незаконному майнингу цифровых активов.

Подводя промежуточные итоги работы по противодействию незаконному майнингу цифровых активов, Агентство по финансовому мониторингу Казахстана, сообщает, что с начала 2024 года и по настоящее время, по республике зарегистрировано 17 уголовных дел. Отмечается, что ущерб, нанесенный в результате такой деятельности, превышает 1,3 миллиарда тенге.

«В рамках данных дел арестовано и конфисковано в цифровых активах 642 тысячи долларов США. Необходимо отметить, что часть нелегальных майнинговых ферм осуществляла свою деятельность путем кражи электроэнергии, объем которой сопоставим с потреблением крупного города. Также зафиксированы случаи нарушения прав жителей, проживающих рядом с шумными фермами», — сообщил официальный представитель АФМ РК Ернар Тайжан.

Наиболее часто, шесть раз, нелегальные фермы выявлялись в Астане. В два раза меньше, три случая, зарегистрировано и Костанайским департаментом экономических расследований, столько же комплексов мощных компьютеров обнаружено и в Шымкенте.

«Вместе с тем, по данным Комитета государственных доходов за последние три года от майнинга обеспечено поступление в бюджет более 17 миллиардов тенге, что подтверждает необходимость регулирования отрасли. Агентство напоминает: майнинг в Казахстане разрешен только при наличии лицензии. Легальная деятельность требует подтверждения оборудования, договора на энергоснабжение и соблюдения налоговых обязательств»,- отметил Ернар Тайжан.

А незаконный майнинг, напоминают сотрудники АФМ, влечет уголовную ответственность, наносит ущерб экономической безопасности страны и приводит к перебоям в энергоснабжении. Агентство призывает предпринимателей и граждан воздерживаться от участия в нелегальной добыче криптовалюты и развивать прозрачный рынок цифровых активов.

