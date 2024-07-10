Мальчик сообщил о нападении террористов. Костанайский суд вынес приговор

Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Костанайской области рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении Ф. по факту неисполнения обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В суде установлено, что 6 июня несовершеннолетний Ф., 2014 г.р. позвонил на пульт «112» и сообщил о заложенной бомбе в школе-гимназии № 3 города Костанай. Тем самим несовершеннолетний Ф. допустил уголовное правонарушения, в связи, с чем было возбуждено уголовное дело по ст.273 УК.

8 июня уголовное дело прекращено в соответствии с ч. 2 ст. 35 УПК.

Гражданин Ф. вину признал в полном объеме.

Судом, на Ф. наложено административное взыскание в виде административного штрафа в сумме 36 920 тенге.

Постановление не вступило в законную силу.

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