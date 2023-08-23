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Машинки изъяли. В Костанае предпринимателю грозит штраф

Кадр из видео alau.kz

21 августа полицейские выявили нарушителя, который, не смотря существующий запрет, снова расположил прокат машинок в Сити-центре Костаная.

Напомним, законные основания штрафовать владельцев бизнеса по прокату машинок, полицейские получили с 14 августа. С этого дня территория перед областным акиматом, Сити-центр и площадь возле центрального сквера, стоит на балансе отдела ЖКХ, а значит без разрешения занимать ее предприниматели не могут.

Площади, действительно, опустели, но не надолго. Буквально вчера, как сообщил руководитель отдела внутренней политики городского акимата Олжас Дуйсеков, местная полицейская служба зафиксировала факт размещения проката машинок.

Детские транспортные средства у предпринимателя изъяли, материалы направлены в суд. Бизнесмену грозит административная ответственность.

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