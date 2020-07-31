Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке — Цой

Министра здравоохранения Алексея Цоя спросили об исключениях в приказе об обязательном ношении защитных масок на улице, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На брифинге СЦК у министра спросили, могут ли граждане, зашедшие в летнее кафе, снять маску для приема пищи, могут ли спортсмены, вышедшие на пробежку, снять маску для более свободного дыхания, а также с какого возраста маски должны носить дети.

«Обязательное ношение масок в общественных местах, независимо от того, чем занимается гражданин. Ношение масок обязательно для всех возрастов.

Что касается летних кафе, есть четкий регламент дистанцирования. Расстояние между столами должно быть несколько метров, это позволяет защищать наших граждан. Здесь очень важный момент соблюдения дистанции», — пояснил министр.

«Обязательно ли носить маски, сидя в летних кафе? Груднички тоже должны носить маски? Обязаны ли носить маску вышедшие на пробежку?» — уточнил журналист.

«Маски обязательно носить всем», — указал Цой.

Напомним, Цой подписал новый приказ, который обязывает всех казахстанцев носить маски вне дома. За нарушение приказа граждан будут штрафовать.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.