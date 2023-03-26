Массовое отравление школьников: дети ели бургеры, суши и шоколад

Стали известны подробности массового отравление школьников в Шымкенте.

Отмена уроков, прогноз погоды, события — Доставка новостей на твой смартфон! Подписывайтесь на наш Telegram-канал

Как выяснилось, приехавшие на олимпиаду дети питались не только в общежитиях, где они временно проживали, но еще и за их пределами, сообщает КТК.

Кроме того, один из школьников госпитализирован с ветряной оспой тяжелой степени. По данным врачей, заражение вирусом произошло ориентировочно 10 дней назад. Состояние всех детей сейчас медики оценивают как удовлетворительное, передает kt.kz.

«По словам детей, они употребляли и бургеры, и суши, и салаты, и супы, и шоколадки. То есть тут абсолютное разнообразие продуктов. Питались они в Шымкенте и в поезде, когда ехали. Олимпиада началась 20 числа, то есть 19 марта дети уже приехали», — рассказала руководитель отдела охраны материнства и детства управления здравоохранения Шымкента Инна Глазебная.

Всего в Шымкент на республиканскую олимпиаду прибыло около 900 школьников из Костаная, Кызылорды, Алматы и Астаны. Госпитализированные ученики прошли первый тур олимпиады.

«Дети здесь ни в чем не виноваты. Ситуацию мы решаем в пользу ребенка. Отравившиеся дети успели поучаствовать в первом туре олимпиады. Итоги первого тура уже вышли. Олимпиада продолжается. В ней принимает участие около 900 детей. Какое место займут дети, которые отравились, будет решать жюри по окончании олимпиады. У отравившихся детей есть возможность получить третье место. Сейчас происходит проверка, все люди, которые хоть как-то причастны к этой ситуации, будут наказаны», — сообщил директор республиканского научно-практического центра «Дарын» Гаждембек Турсунов.

Столовая в трех общежитиях, где питались дети, обслуживается одним поставщиком. Пробы еды отправили на экспертизу. Результаты будут известны к 27 марта. Напомним, в Шымкенте произошло массовое отравление участников республиканской олимпиады по предметам естественно-математического направления.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.