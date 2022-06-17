Мать убила ребёнка: жуткие подробности озвучила бабушка погибшей

К восьми годам тюрьмы приговорили женщину за убийство своей маленькой дочери. По материалам дела, женщина ударила малышку в живот, и та скончалась. Но мать осужденной и бабушка погибшей винит в трагедии несостоявшегося зятя.

Говорит, видела на девочке следы насилия. В том числе, и сексуального, передает astanatv.kz

Трагедия случилась в Актау.

Оксана до сих пор не может оправиться от двойной трагедии. Восьмого января не стало внучки, а буквально на днях ее дочь отправилась за решетку за убийство своего ребенка. Девочке было всего два с половиной года. Женщина рассказала: ее дочь связалась с тираном и игроманом. Несмотря на издевательства, покрывала его. По словам Оксаны, она не раз видела на теле внучки следы насилия.

Оксана Короткова, мать осуждённой:

«Искупав внучку, я начала кремами мазать и обнаружила на попе очень много мелких синяков. И на области лобка и промежности уже видно, что свежие синяки. — Вы подозреваете, что ее избивал парень дочки? — Да. Раньше, когда ребенку поменяешь памперс, она как-то стеснительно что ли, хихикая ноги сжимала, а тут она как веером открывает еще и как-то мне их показывает, что ли. Я вообще в шоке была. У меня к дочке вопрос был, почему так себя ребенок ведет.

Последнюю, смертельную травму ребенок получил 8 января. По словам женщины, в ту ночь, сожитель выгнал девушку из дома, чтобы та нашла ему деньги на игру.

Оксана Короткова, мать осуждённой:

А когда она вернулась, он одетый сидел в кухне и говорит: «Там с твоим ребенком что-то случилось», а когда она кинулась уже в спальню, ребенок уже переодетый почему-то в другую одежду, с рассеченным подбородком лежала с еле прикрытыми глазами. Он ее вывел в коридор и на ухо сказал: «Приедут полиция, вообще скажи, что меня не было, что я только подошел», она решила видать этот факт скрыть и сказала, что его не было. А дальше скорая помощь, полиция, допросы и заключение судмедэксперта: ребенок скончался от разрыва кишечника и кровоизлияния в брюшную полость.

«Гражданка М признана виновной в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 106 Уголовного кодекса Республики Казахстан – умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Ей назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности», — сообщил пресс-секретарь Мангыстауского областного суда Нуршат Улеулиева.

Мать осуждённой уверена: несостоявшийся зять и виновник трагедии избежал уголовной ответственности из-за родственных связей. Якобы его брат является сотрудником полиции. Но Оксана Короткова намерена добиваться справедливости в вышестоящих судах. Приговор еще не вступил в законную силу.

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