Мечтают о прибыли. О новом способе мошенничества рассказали костанайские полицейские

В последнее время на телефоны жителей Костаная, и, очевидно, всего Казахстана, стали приходить СМС-уведомления с предложениями о простой, но прибыльной работе. Например, нужно оценивать сервис по бронированию отелей. За выставление оценок и коментариев, что, в принципе не сложно, обещают платить от 8 до 80 тысяч тенге. В сообщении отмечается, что нужны люди не моложе 25-и лет. И далее, для контакта, указывается адрес Телеграмм-канала.

Как выяснилось, такие объявления уже изучены сотрудниками полиции, а конкретно специалистами группы «Кибер-пол», которые занимаются раскрытием интернет-преступлений. Как рассказал оперуполномоченный Рашид Мадияров, желающего заработать «работодатели» действительно отправят на сайт, где нужно ставить лайки, и даже выплатят за это деньги, но небольшие. И сообщат, что бОльшие суммы, можно «налайкать» только в составе VIP-группы.

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«Чтобы вступить в VIP-группу, ты должен внести свой вклад, денежные средства, в разных суммах, начиная с 30 тысяч, до 50 тысяч. Переходишь по ссылке, также ставишь лайки, комментарии»,- сообщил оперуполномоченный ударно-целевой группы «Киберпол» ДП Костанайской области Рашид Мадияров.

Платить начинают больше. Внесенные деньги окупаются моментально, даже с лихвой. Например, за вход в группу заплачено 50 тысяч, после включения в неё, получаешь 63 тысячи. И, тут же поступает предложение поднятся еще на один уровень, на котором заработок будет еще выше. Соотвественно, и первоначальный взнос работника, тоже должен быть больше.

«Больше 100 тысяч отправляешь и мошенники пропадают, и блокируют тебя. По Костанайской области, в последнее время, таких очень много. В основном попадаются молодые люди. Видят, что быстрый заработок, и, хочется им, что бы все большие и большие суммы вкладывать, и больше успеть заработать»,- сообщил Рашид Мадияров.

Полицейским известно о сотне пострадавших, но, наверняка есть и те молодые люди, которые в полицию с жалобой на исчезнувших работдателей не обращались. Конечно, такой способ обмана для мошенников не так выгоден, как звонки пенсионерам, насчет родственников попавших в ДТП, но и курьеров к таким схемам привлекать не нужно. Кстати, полицейские отмечают, что тревожить пенсионеров аферисты не перестают. Заявления в полицию о потере больших сумм денег поступают ежедневно.

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