Медсёстры в Казахстане будут самостоятельно вести приёмы

В результате перераспределения функционала врачей и медсестер поликлиник, медицинские сестры будут наделены правом вести самостоятельные приемы больных. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

«Начато обучение среднего медицинского персонала по программам, которые позволяют им вести пациентов с заболеваниями по ряду таких направлений, как кардиология, нефрология, эндокринология, гастроэнтерология, офтальмология, оториноларингология и хирургия», -сообщает Минздрав РК.

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Это позволит более рационально распределять нагрузку на врачей и повысить эффективность работы первичного звена, уверены в министерстве здравоохранения страны.

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