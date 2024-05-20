За что будут поощрять участковых врачей, сообщили в Минздраве РК

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В целях повышения эффективности работы врачей участковой службы вводится новая система расчета стимулирующих выплат. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РК.
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Если до этого стимулирование специалистов проводилось в большей степени по системе снятия за невыполнение показателей, то новая система направлена на поощрение за выявление заболеваний на ранней стадии.
«Это создаст мотивацию для медицинского персонала поликлиник не допускать осложнения и необоснованную госпитализацию пациентов. Расчет стимулирующих надбавок будет осуществляться автоматически, исключая человеческий фактор», — сообщает Минздрав РК.
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