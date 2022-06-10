Местные власти в Костанае пытаются решить проблему долгостроев в новых жилых микрорайонах

Согласно планам в микрорайоне «Береке» до 2025 года планируется возвести 39 домов, в которых будет 2 565 квартир. В этом году, по словам чиновников, началось строительство пятнадцати 4-этажных домов, семь из них сдадут к концу года.

По двум 10-ти этажным домам, отмечают чиновники, не могут найти подрядчиков, поэтому конкурсы объявлены вновь. Не могут так же приступить к строительству 8 многоэтажек, среди которых есть 12-ти и 16-ти этажные. Дело в том, что у них закончился срок выдачи экспертизы, теперь нужна корректировка.

«В связи с вводом жилых кредитных домов, а так же коммерческого дома ТОО «СтройЭлитДом», ЖК «ДаВинчи» в текущем году остро стоит вопрос о завершении строительства котельной мощностью 45 ГКалл ТОО «Азияэнергопроектмонтаж», на текущий момент ведется корректировка ПСД в связи с удорожанием материала и оборудования, необходимо осуществить пуск котельной в октябре текущего года», — говорит руководитель отдела строительства акимата Костаная Руслан Катпаев.

В микрорайоне «Юбилейный» проблем, говорят чиновники, меньше. Сейчас идет возведение 4 многоквартирных жилых домов — это 348 квартир. Два уже скоро сдаются к эксплуатацию.

«В микрорайоне Юбилейный4 дома — 24 и 27, дом один готов, ключи вручают. Следующий дом — июль. Два арендных у нас проблемных, нужно провести все процедуры и успеть к октябрю месяцу», — сказал аким Костаная Марат Жундубаев.

Завершить строительство проблемных домов намерены и в микрорайоне Аэропорт. Здесь возводят 3 кредитных многоэтажки. В октябре-ноябре, отмечают чиновники, новоселы смогут получить свои долгожданные квартиры.

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