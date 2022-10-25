Метель и гололёд. Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской области

Прогноз на 26 октября озвучили синоптики Казгидромета.

26 октября на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.

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В Костанае 26 октября ожидаются туман, гололед.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем 15-20 м/с.

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