Метель в апреле. Воздержаться от прогулок и поездок просит ДЧС жителей Костаная и области

По данным филиала РГП «Казгидромет» 15 апреля ожидается резкое ухудшение погоды: на крайнем юге Костанайской области — гроза.

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В Костанае 15 апреля ожидаются осадки (дождь, с переходом в снег), низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный 15-20, днем порывы 25 м/с

Жителям региона необходимо соблюдать осторожность при неблагоприятных погодных метеоусловиях, воздержаться от дальних поездок и пеших походов между населенными пунктами.

Самонадеянность и неосторожность граждан, незнание мер безопасности и правил самоспасения могут привести к материальным потерям и даже гибели людей.

Если Вы попали в чрезвычайное положение, звоните в службу спасения на телефон 112 доступный во всех регионах страны.

Будьте внимательны! Следите за сообщениями службы ЧС.

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