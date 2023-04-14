Столкновение тепла и холода. Прогноз погоды на 15-17 апреля

Территория Казахстана окажется под властью активного, влажного циклона из районов Черного моря и холодного арктического воздуха из районов Скандинавского полуострова.

Столкновение холода и тепла уже привел к активизации фронтальных разделов, в связи с этим ожидаются неустойчивая погода, пройдут осадки, временами сильные осадки: на западе в виде дождя, в северных регионах – дождь переходящий в снег, метель, гололед и туман.

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Поэтому завтрашнее утро жителей северных регионов страны встретит снежной и ветреной погодой. В южных регионах также ожидается спад жары и выпадение сильных дождей с грозами и градом. По всей территории ожидается сильный ветер, на юге страны с порывами 30 м/с и более.

В Западно-Казахстанской, с 16 апреля в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, с 17 апреля в Туркестанской областях в ночные часы ожидаются заморозки.

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