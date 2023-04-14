Сотрудников «КазАвтоЖола» перевели на усиленный режим из-за ожидающейся в Казахстане непогоды

Подразделения «КазАвтоЖола» перевели на усиленный круглосуточный режим работы из-за надвигающейся непогоды на большей части страны.

Согласно прогнозу «Казгидромет», ближайшие несколько дней в ряде регионов ожидаются сильный дождь с переходом в снег, гололёд, низовая метель, передает informburo.kz

«В дежурстве задействовано 500 единиц спецтехники и 700 специалистов. В целях обеспечения безопасности дорожного движения заготовлено порядка 15 000 кубометров противогололёдного материала», – сообщили в «КазАвтоЖоле».

Водителей, выезжающих на дороги республиканского значения, просят быть максимально аккуратными, соблюдать правила дорожного движения и следить за изменениями погоды.

«Важно не пренебрегать сообщениями о закрытии трасс», – отметили в «КазАвтоЖоле».

Попавшие в трудную ситуацию на дороге водители могут круглосуточно обращаться за помощью, позвонив по короткому номеру 1403.

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