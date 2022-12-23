«Микст-инфекции». Почему казахстанцы стали чаще болеть, рассказали ученые

Врачи и ученые-инфекционисты рассказали, почему в этом сезоне казахстанцы стали болеть чаще и как защитить себя от инфекций, передает Tengrinews.kz.

Профессор медицины и член Американской ассоциации здравоохранения Алмаз Шарман отметил, что в Северном полушарии наметилась тенденция на распространение сразу трех вирусных инфекций. Медики дали этому явлению название «тридемия». Среди населения одновременно циркулируют сезонный грипп, респираторно-синцитиальный вирус, который обычно встречался только у детей, а также актуальный сейчас вариант коронавируса. У всех этих вирусов довольно похожие симптомы — кашель, температура, недомогание, но при этом есть и небольшие различия. Распространение этих трех инфекций одновременно вызывает беспокойство у медиков, хотя сам коронавирус в нынешнем варианте уже значительно ослаб.

«Многие сейчас заражаются вирусом гриппа, так же как респираторно-синцитиальным вирусом (коротко РСВ), который сейчас распространился в США и стал феноменом. Последние два года мы видим, что распространение гриппа было снижено, так как в период карантинных ограничений люди хоть как-то соблюдали социальную дистанцию, носили маски и обрабатывали руки. Заражаемость респираторными заболеваниями в целом упала. Однако теперь, когда эти меры уже не соблюдают, с наступлением холодов они снова дали знать о себе. Рост заболеваемости различными вирусами в этом сезоне — это ожидаемый феномен. Главный способ сократить заболеваемость — самоизолироваться при появлении симптомов заболевания и не посещать общественные места», — рассказал ученый-медик.

Как отметил Шарман, инфекции можно различить между собой по каким-то специфическим симптомам. К примеру, при COVID-19 часто встречается нарушение вкуса и обоняния, при гриппе инкубационный период значительно короче, чем при коронавирусе. От вируса РСВ чаще всего страдают малолетние дети, но он также опасен для пожилых людей и тяжелее переносится в пожилом возрасте.

«90 процентов смертности от этих инфекций наблюдается именно среди пожилых людей. Конечно, карантинные меры сейчас вводить уже не стоит, но людям нужно индивидуально предохраняться. Пожилым и хронически больным людям стоит выходить из дома в масках. Им также стоит избегать мест скопления людей. Если кто-то в их семье почувствовал симптомы, то ему нужно изолироваться, чтобы не заразить своего пожилого родственника», — добавил Алмаз Шарман.

Профессор медицины считает, что в нынешней ситуации не стоит спешить делать прививку от нового варианта коронавируса. Циркулирующий сейчас вариант Omicron BA5 стал мягче в отношении последствий для организма, и в то же время существующие вакцины против него менее эффективны. Прививка от гриппа намного более эффективна, однако делать ее надо было раньше, в начале октября, до начала эпидемического сезона. Если делать прививку сейчас, то она будет действовать только через две недели.

Какого-то специфического лечения, по словам Шармана, от каждого из трех распространенных сейчас вирусов нет. При вирусе гриппа можно принимать «Тамифлю», а в остальных случаях просто сбивать сильную температуру жаропонижающими и лечить отдельные симптомы.

Также ученый призывает не поддаваться панике в связи с распространением последнего варианта коронавируса BQ1.1, известного в народе как «Цербер».

«Этот вариант переносится легче, но у пожилых людей и людей, чей иммунитет ослаблен другими заболеваниями, он может вызвать серьезные последствия. Коронавирус уже переходит в статус сезонных заболеваний, таких как гриппозные инфекции, но это не значит, что нужно расслабляться и игнорировать меры самозащиты», — добавил Алмаз Шарман.

Профессор кафедры детских инфекций КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова Ляззат Ералиева отметила, что ничего необычного в нынешней высокой заболеваемости ОРВИ нет. По ее словам, еще до пандемии вирусные инфекции занимали лидирующее место среди других инфекционных заболеваний. В этот сезон особенно распространен грипп типов A и B, а также парагриппозные инфекции, риновирусные, респираторно-синцитиальные, аденовирусные инфекции. Именно этим, по ее словам, можно объяснить то, что многие люди успевают переболеть за сезон несколько раз. Вначале человек может болеть гриппом, а затем заразиться парагриппом или риновирусом.

При этом все эти болезни имеют сходные симптомы, но ответ иммунитета на них разный. Кроме того, если человек уже успел перенести коронавирусную инфекцию, то иммунитет переболевшего может быть ослаблен и привычные сезонные вирусные заболевания будут протекать тяжелее, чем обычно. Нельзя также исключать микст-инфекции, когда человек, к примеру, одновременно заболевает и коронавирусом, и гриппом.

«В период пандемии коронавируса другие острые вирусные заболевания встречались меньше, это известный эпидемиологический закон, что один вирус может подавлять другие. Однако эти вирусы никуда не исчезали. Тот же грипп, конечно, не исчез, хотя в пандемию COVID-19 казалось, что им болеют меньше, но на самом деле многие случаи, которые регистрировали как COVID-19, могли быть на самом деле гриппом, особенно если пациент не проводил ПЦР-тестирование. Мониторинг за заболеваемостью гриппом проводится регулярно, и мы сдаем отчеты в международную базу данных. Также нельзя сказать, что грипп стал протекать тяжелее, но мы можем подтвердить, что те пациенты, которые уже ранее болели вирусными инфекциями, особенно с поражением легких, будут болеть тяжелее. Как говорится, где тонко, там и рвется. Поэтому людям, у которых уже было поражение легких, надо быть предельно внимательными и следить за своим самочувствием», — рассказала врач-инфекционист.

Ералиева не рекомендует людям с проявлениями ОРВИ посещать поликлинику. При всем обилии сезонных вирусных заболеваний лечение от них более-менее универсальное — обильное питье, противовирусные препараты, постельный режим и жаропонижающие препараты при высокой температуре. Если температура держится больше трех дней, то можно уже обращаться к врачу, принимать противовоспалительные и антибиотики по назначению врача.