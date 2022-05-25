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Миллиардер Сорос заявил о возможном начале Третьей мировой войны

© Reuters

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Американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что вторжение России в Украину, возможно, стало началом Третьей мировой войны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Reuters.

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«Вторжение, возможно, стало началом Третьей мировой войны, и наша цивилизация может не пережить ее. Лучший и, пожалуй, единственный способ сохранить нашу цивилизацию — как можно скорее победить Путина. В этом суть», — сказал Сорос на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Также финансист возложил вину за европейскую газовую зависимость от России непосредственно на «специальные соглашения» экс-канцлера Германии Ангелы Меркель с Москвой.

«Зависимость Европы от российского ископаемого топлива остается чрезмерной, в основном из-за политики, которую проводила Меркель. Она заключила специальные соглашения с Россией по поставке газа и сделала Китай крупнейшим экспортным рынком Германии», — цитирует Сороса Politico.

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