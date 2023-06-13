Минимальные цены на крепкий алкоголь хотят поднять в Казахстане

Министерство финансов опубликовало на портале «Открытые НПА» проект приказа об установлении минимальных розничных цен на крепкий алкоголь.

Действующие минимальные цены продлят до 30 сентября, а после их планируют повысить, передает informburo.kz

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Сейчас цена на водки и водки особые, водки с защищённым наименованием места происхождения товара, крепкие ликероводочные изделия составляет 1980 тенге за литр. А с 1 октября она составит 2100 тенге за литр. Минимальная стоимость на коньяк и бренди пока сохранится на уровне 2930 тенге за литр, а с октября вырастет до 3110 тенге за литр.

Проект находится на публичном обсуждении до 26 июня.

Ранее сообщалось, что в июле в Казахстане могут вновь подорожать сигареты. Сейчас минимальная цена пачки сигарет, а также папирос, сигарилл и изделий с нагреваемым табаком составляет в республике 650 тенге. Минфин предлагает поднять её с 1 июля до 710 тенге, а с нового года – до 770 тенге.

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