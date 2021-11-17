Министр о расчете утильсбора: Вопрос стоит остро

Министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов заявил, что параметры утилизационного сбора на автомобили не пересматривались в 2015 года, поэтому их нужно поднять и обсудить заново, передает Tengrinews.kz.

«Нормы утилизационного сбора были приняты в 2015 году. После этого до сегодняшнего дня действительно не пересматривались. Сегодня этот вопрос очень остро стоит и в социальных сетях поднимается. Вы задаете мне как министру индустрии вопрос, мы в принципе должны быть бенефициарами, получателями конечными. Но это экологический сбор. И находится в ведении другого министерства. Но я хотел бы отметить, что этот вопрос сегодня действительно активно поднимается. Методика расчета, которая была в 2015 году, эту методику нужно поднять и посмотреть. За все это время есть и курсовая разница, и девальвационные процессы. На сегодня параметры утильсбора еще не менялись», — сказал Атамкулов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса. Читайте также: Парк авто в Казахстане стареет: Петицию об отмене утильсбора авто подписало более 110 тыс казахстанцев

Он добавил, что утильсбор необходим, чтобы защитить свой рынок и развивать машиностроение и автомобилестроение.

«Сегодня очень большое количество пессимистов. Разные суждения есть. Но хочу сказать, что когда-то нефть и сырье, которое находится в земле, закончится. Продавая сырье и просто покупая все время импорт без создания новых рабочих мест, высокотехнологичных мест, мы не можем. Мы должны создавать взамен переработку и обработку. Все это начинается с первого шага. Посмотрите опыт других стран, к примеру, Малайзии, где понадобилось 30 лет, чтобы создать автомобильную промышленность», — добавил министр.

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