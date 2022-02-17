Минобразования исключит один предмет из школьной программы

В Министерстве образования и науки сообщили, что в ведомство поступают предложения об исключении предмета «Самопознание» из школьной программы, передает zakon.kz.
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«В МОН, действительно, поступают предложения об исключении предмета «Самопознание», — отметили в пресс-службе МОН РК.
В ведомстве отметили, что «в настоящее время Национальной академией образования МОН РК внесен проект по переводу данного обязательного предмета для изучения в школе в разряд факультативных уже со следующего учебного года».
«То есть с сентября планируется сделать «Самопознание» предметом по выбору школьников и только в одном классе, а не с 1 по 11 классы, как было раньше», — уточнили в пресс-службе МОН РК.
Как пояснили в Минобразования, «данная работа по переводу предмета в перечень факультативных будет проведена в рамках обновления учебных программ и мер по снижению учебной нагрузки на школьников».
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