Минсельхоз: 152 вагона с сахаром едут в регионы

152 вагона с сахаром уже следуют в регионы Казахстана. Кроме них, в пути на переработку находятся ещё 116 вагонов сахара-сырца, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

Тростниковое сырьё импортируется в льготном порядке. С 28 мая железнодорожный оператор держит пропуск вагонов с сахаром на особом контроле.

«Акиматам рекомендовали обеспечить оперативную приёмку и распределение поставляемого сахара. Производство сахара на отечественных заводах не прекращается, осуществляется его бесперебойная поставка в регионы. Запасы продукта постоянно пополняются», – рассказали в Минсельхозе.

Правительство мониторит ситуацию с обеспечением сахаром в постоянном режиме.

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