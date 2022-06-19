Минсельхоз объявил о приёме заявок на вывоз подсолнечного масла по квоте

Министерство сельского хозяйства РК объявило о приёме заявок на вывоз за пределы Казахстана растительного масла по квоте, установленной ведомством, сообщает пресс-служба МСХ.

На период с июня по август распределят квоты на 68 000 тонн подсолнечного масла, передаёт informburo.kz Заявки на квоты будут принимать с 9.00 21 июня до 18.30 23 июня.

«Допустимый ежемесячный лимит на одного заявителя для подачи заявки на вывоз товаров в совокупности не должен превышать 6000 тонн. Для получения квоты на вывоз товаров с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза заявителем подается заявка по форме согласно приложению 1 к Приказу, опубликованному на сайте МСХ. Каждый заявитель подает только одну заявку на соответствующий месяц», – говорится в сообщении.

К заявке прилагаются следующие документы:

копии контрактов (договоров), на основании которых осуществляется вывоз товаров (для валютного договора по экспорту, с указанием реквизитов учетного номера, присвоенного уполномоченным банком (его филиалом) или территориальным филиалом Национального Банка Республики Казахстан);

письмо-подтверждение от производителя масла подсолнечного о контрагенте-экспортере или об аффилированности юридического лица-заявителя в случае вывоза масла подсолнечного от имени производителя.

При этом производитель масла предоставляет только одно письмо-подтверждение на контрагента-экспортера либо аффилированного юридического лица.

Заявки (подписанные первым руководителем заявителя либо уполномоченным лицом на основании соответствующего документа, подтверждающего полномочия, и прилагаемые к заявке документы) принимаются нарочно через канцелярию уполномоченного органа (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 8, Дом министерств, 2 подъезд) или в электронном виде в формате PDF на электронный адрес канцелярии уполномоченного органа: оffice@minagri.gov.kz.

После отправки заявки необходимо уточнить о приёме и регистрации заявки по телефону 8 (7172) 555-763.

В заявке необходимо обязательно указывать электронный адрес заявителя.

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