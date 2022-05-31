Минтруда РК прогнозирует наплыв россиян к осени

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В Казахстан осенью начнется приток трудовых мигрантов. Такой прогноз озвучил заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Ерболат Абулхатин, пишет Sputnik Казахстан.
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Представитель комитета считает, что на данный момент значительного наплыва работников из соседних стран нет, а ситуация на рынке труда остается примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Приток вырос на 30%, но этот показатель ниже допандемийного, когда в Казахстан из России приезжали до миллиона человек.
Уровень безработицы также сопоставим с прошлым годом, массового наплыва трудовых мигрантов нет. По данным Абулхатина, на 1 мая в Казахстан въехали 14 тыс. человек, из низ 9 тыс. занимались оформлением документов на работу.
«Можно сказать, что сейчас к нам едут «сливки» рынка, которые могут снимать квартиру или оплачивать отели за счет компании. Есть вероятность, что ближе к осени к нам пойдут простые люди для заработка. Пока критического наплыва нет», – сообщил представитель Минтруда РК и добавил, что россияне для жизни чаще всего выбирают Алматы.
Сейчас идет снижение потока выездов среди казахстанцев в Россию, отметил Абулхатин. Раньше молодые кадры из Казахстана выезжали на обучение и оставались работать в России, это было около 80 тыс. человек. Теперь граждане РК чаще отдают предпочтение Южной Корее, Турции, ОАЭ и странам Европы. На данный момент около 200 тыс. казахстанцев работают за границей.
Ранее социолог, руководитель проектов Eurasian center for people management ECPM Айман Жусупова прогнозировала, что миграция россиян в Казахстан будет носить временный характер. Она считает, что граждане России чаще будут отдавать предпочтение ОАЭ, Турции и странам Европы, нежели Казахстану.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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