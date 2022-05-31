Минтруда РК прогнозирует наплыв россиян к осени

В Казахстан осенью начнется приток трудовых мигрантов. Такой прогноз озвучил заместитель председателя комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана Ерболат Абулхатин, пишет Sputnik Казахстан.

Представитель комитета считает, что на данный момент значительного наплыва работников из соседних стран нет, а ситуация на рынке труда остается примерно на том же уровне, что и в прошлом году. Приток вырос на 30%, но этот показатель ниже допандемийного, когда в Казахстан из России приезжали до миллиона человек.

Уровень безработицы также сопоставим с прошлым годом, массового наплыва трудовых мигрантов нет. По данным Абулхатина, на 1 мая в Казахстан въехали 14 тыс. человек, из низ 9 тыс. занимались оформлением документов на работу.

«Можно сказать, что сейчас к нам едут «сливки» рынка, которые могут снимать квартиру или оплачивать отели за счет компании. Есть вероятность, что ближе к осени к нам пойдут простые люди для заработка. Пока критического наплыва нет», – сообщил представитель Минтруда РК и добавил, что россияне для жизни чаще всего выбирают Алматы.

Сейчас идет снижение потока выездов среди казахстанцев в Россию, отметил Абулхатин. Раньше молодые кадры из Казахстана выезжали на обучение и оставались работать в России, это было около 80 тыс. человек. Теперь граждане РК чаще отдают предпочтение Южной Корее, Турции, ОАЭ и странам Европы. На данный момент около 200 тыс. казахстанцев работают за границей.

Ранее социолог, руководитель проектов Eurasian center for people management ECPM Айман Жусупова прогнозировала, что миграция россиян в Казахстан будет носить временный характер. Она считает, что граждане России чаще будут отдавать предпочтение ОАЭ, Турции и странам Европы, нежели Казахстану.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.