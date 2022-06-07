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Минтруда РК рассматривает увеличение выплат по беременности и родам

В Казахстане рассматривают вопрос по увеличению выплат и пособий беременным и женщинам в декрете, сообщила министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова, informburo.kz

«Мы сейчас рассматриваем увеличение размера выплат. Согласно законодательству, например, женщинам по беременности должны 12 месяцев отчислять из заработной платы, по другим пособиям – 24 месяца, это всё остаётся. Рассматриваем с учётом финансовой устойчивости государственного фонда социального страхования увеличить размеры социальной выплаты из ГФСС по потере работы, по беременности и родам, по уходу за ребенком до одного года», – сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства.

Министр подчеркнула, что увеличение размера выплаты позволит женщинам в декрете получать большую долю своей заработной платы.

Точных расчетов по размерам выплат по каждой отдельной категории в Минтруда пока не провели.

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