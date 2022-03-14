Минздрав дал разъяснение по ношению масок в Казахстане

В министерстве здравоохранения Казахстана дали разъяснение по ношению масок в стране.

Как объяснил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев, казахстанцы пока еще должны надевать маски в помещении. Носить ли ее на воздухе, зависит от эпидситуации, передает exk.kz

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Байтанаев подчеркнул, что не стоит забывать и о других мерах гигиены — мыть руки, пользоваться антисептиками.

Масочный режим соблюдается в зданиях, местах массового скопления людей. В ТЦ, в любом закрытом помещении. На улице маску можно не носить, — отметил он.

Не стоит, однако, забывать, что в регионах, которые являются зоной эпидемиологического риска, маску надевать по-прежнему нужно и на улице.

Что касается приложения Ashyq, то им снова воспользуются только в том случае, если регион попадет в «красную» зону.

В «зеленой» и «желтой» зонах Ashyq пользоваться не будем. В случае если эпидобстановка в каком-либо регионе или стране в целом изменится, приложение снова заработает, — подчеркнул Байтанаев.

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