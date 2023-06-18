Младшему два года. Вся семья погибла в ДТП на трассе

В Атырау в результате ДТП погибли 6 человек. Об этом сообщает телеграм-канал МВД РК.

18 июня около 9:10 на трассе Атырау-Актобе произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Lada Priora и автобуса Yutong.

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В результате происшествия погибли пассажиры 1985 г.р., 2013 г. р., 2016 г.р., 2019 г.р., 2021 г.р. Водитель автомобиля Lada Priora 1982 г.р., в результате полученных телесных повреждений скончался в Атырауской областной больнице. Погибшие-супружеская пара с четырьмя детьми, то есть одна семья.

По данному факту в настоящее время ведется расследование.

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