По данным костанайских медиков, наибольшая доля заболевших ОРВИ приходится на детей до 14 лет — около 55% всех случаев. В школах региона усилены меры профилактики: регулярное проветривание, влажная уборка, «утренние фильтры», вакцинация.
Ажар Бекишева, медсестра гимназии им. С. Мауленова (Костанай):
«С октября проводим спецпрофилактику против гриппа — вакцинация “Гриппол”. Привились многие педагоги и ученики, часть получила прививку по месту прикрепления».
Согласно постановлению главного государственного санврача, при заболевании 30% учащихся в одном классе будет рассматриваться перевод на онлайн-обучение. На текущий момент таких случаев в регионе не зарегистрировано .
Рекомендации врачей: при первых симптомах ОРВИ оставайтесь дома и обращайтесь к врачу, соблюдайте масочный режим в местах скопления людей, по возможности вакцинируйтесь от гриппа, чаще проветривайте помещения и соблюдайте гигиену рук.
