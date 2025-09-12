Для казахстанцев, как и для других иностранцев, ужесточили правила въезда в Россию: при систематических нарушениях ПДД въезд в страну могут запретить на три года, сообщает РИА-новости.

Иностранных граждан могут не пустить в Россию из-за нескольких нарушений правил дорожного движения, совершенных в РФ, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Как указано в федеральном законе «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», въезд иностранцу в РФ может быть не разрешен в случае, если он два или более раза в течение трех лет привлекался к административной ответственности по какой-либо статье КоАП, в том числе по статьям, которые касаются нарушения правил дорожного движения.

