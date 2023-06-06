USD 447.71
EUR 478.69
RUB 5.51
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Момент смертельной аварии на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган» попал на видео

Момент смертельной аварии на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган» попал на видео

ДТП произошло 6 июня около 11:00 часов на автодороге Костанай-Аулиеколь-Сурган.

В результате ДТП на месте скончались 46-летний водитель Toyota его сын, 2013 г.р. Еще трое пассажиров минивэна госпитализированы.

 

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Отец и его 10-летний сын погибли на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган
Следующая новость

Огороду капец! Град прошёл в городе Тобыл