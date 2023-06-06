Момент смертельной аварии на трассе «Костанай-Аулиеколь-Сурган» попал на видео

ДТП произошло 6 июня около 11:00 часов на автодороге Костанай-Аулиеколь-Сурган.

В результате ДТП на месте скончались 46-летний водитель Toyota его сын, 2013 г.р. Еще трое пассажиров минивэна госпитализированы.

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